الدبيبة: علاقتي مع محافظ ليبيا المركزي مبنية على الاحترام الشخصي

23 ديسمبر، 2023 4:26 م
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أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن علاقته مع محافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مبنية على الاحترام الشخصي، لافتًا لوجود لغط كبير خلال الأيام الماضية بشأن العلاقة معه.

وقال الدبيبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي اللبناني طوني خليفة، ضمن فعاليات أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، “أنا شخصيا احترم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وهناك لغط بشأن العلاقة معه”.

وأضاف: “الخلافات بين المصرف والحكومة حاجة طبيعية ولم تتعمق بأي شكل من الأشكال”.

ولفت الدبيبة، إلى أن الصديق الكبير تعرض لحادث سير في إحدى الدول وغاب لفترة كثرت خلالها الإشاعات حول علاقتنا.

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23 ديسمبر، 2023 4:26 م
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