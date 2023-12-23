الدبيبة: إقالة المنقوش بعد لقاء وزير خارجية إسرائيل جاء لأجل حمايتها الشخصية

23 ديسمبر، 2023 5:12 م
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أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن إقالة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وتسفيرها للخارج، جاء لأجل حمايتها الشخصية، ولأجل تبرير موقفها من لقاء وزير خارجية إسرائيل.

ونفى الدبيبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي اللبناني طوني خليفة، ضمن فعاليات أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، علمه المسبق بلقاء المنقوش مع إيلي كوهين في أغسطس الماضي في روما.

وقال الدبيبة، إن لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل كان عرضيا وطلب منها وشعرت بأنه أمر طبيعي لأنها كانت تعيش في أمريكا.

وتابع الدبيبة، أن المنقوش شخصية وطنية، وليست خائنة وعملت على حمايتها ومنحها الفرصة لتبرير موقفها.

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23 ديسمبر، 2023 5:12 م
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