الخدمات الصحية سرت تُعلن وصول شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري

أخبار ليبيا 24

استقبلت العيادة المركزية للسكري التابعة لإدارة الخدمات الصحية في سرت، أمس الجمعة، شحنة دوائية خاصة بمرضى السكري.

وتحتوي الشحنة على الأنسولين العادي 30/70، والأنسولين العادي N، والأنسولين العادي R، وأقلام الأنسولين: لانتس وهومولوق ونوفوربد، وسرنجات أنسولين.

وقال مكتب الرعاية الصحية الأولية، إن أدوية السكر متوافرة، وتغطي احتياجات المرضى المسجلين بالمنظومة الرئيسية.

وحسب بيانات رسمية، فقد تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة العلاجية لمرضى السكري 10 آلاف مريض ومريضة.