الخدمات الصحية سرت تُعلن وصول شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري

23 ديسمبر، 2023 8:06 ص
0 1

أخبار ليبيا 24

استقبلت العيادة المركزية للسكري التابعة لإدارة الخدمات الصحية في سرت، أمس الجمعة، شحنة دوائية خاصة بمرضى السكري.

وتحتوي الشحنة على الأنسولين العادي 30/70، والأنسولين العادي N، والأنسولين العادي R، وأقلام الأنسولين: لانتس وهومولوق ونوفوربد، وسرنجات أنسولين.

وقال مكتب الرعاية الصحية الأولية، إن أدوية السكر متوافرة، وتغطي احتياجات المرضى المسجلين بالمنظومة الرئيسية.

وحسب بيانات رسمية، فقد تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة العلاجية لمرضى السكري 10 آلاف مريض ومريضة.

23 ديسمبر، 2023 8:06 ص
0 1

المزيد من الأخبار

رصد مخالفات خلال جولة تفتيشية على مجاز جنزور

23 ديسمبر، 2023 12:57 ص

ليبيا وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم في العمل البلدي والإدارة المحلية

22 ديسمبر، 2023 10:50 م

رئيس جنوب أفريقيا يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

22 ديسمبر، 2023 10:45 م

الحكومة الليبية تتفقد أملاك الدولة والمنازل المتضررة في درنة

22 ديسمبر، 2023 10:34 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى