الاتحاد يتعادل أمام الأولمبي

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تعادل فريقا الاتحاد والأولمبي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما عصر أمس الجمعة على ملعب الجميل، في إطار مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، إلا أن أحمد الكعامي تمكن من إحراز هدف التعادل لفريق الأولمبي من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.

وبهذا التعادل، يرتفع رصيد الاتحاد إلى خمس نقاط، ويبقى في المركز السابع في ترتيب فرق المجموعة الثانية. كما ارتفع رصيد الأولمبي إلى خمس نقاط أيضا في المركز الثامن