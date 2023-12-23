الأردن وقطر يحذران من “أجندة متطرفة” للحكومة الإسرائيلية في غزة

حذر الأردن وقطر، السبت، من “أجندات متطرفة” للحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى إطالة مدة حكمها باستمرار حربها على غزة، وفتح جبهة أخرى مع لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، في إطار زيارة عمل غير محددة المدة، بدأها الأخير إلى الدوحة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن محادثات الصفدي وابن عبد الرحمن “تمحورت حول سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وفي اللقاء، “حذر الوزيران من الأجندات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في عدوانها الذي يدمر غزة منهجياً لمنع عودة أهلها إلى بيوتهم، وإعادة الاحتلال العسكري لأجزاء كبيرة منها”، وفق البيان.

وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية “تريد تفجير الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفتح جبهة مع لبنان لإطالة مدة بقائها”.