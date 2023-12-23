إيرادات السياحة المغربية تحقق مستوى قياسي يُلامس 8 مليارات $

أخبار ليبيا 24

حققت إيرادات السياحة المغربية مستوى قياسي جديد يُلامس 9 مليارات دولار

مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد المغربية، أوضحت أن هذا الرقم يعادل 88.5 مليار درهم، وذلك خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مشيرةً إلى أن الإيرادات حققت ارتفاعًا نسبته 20.7% على أساس سنوي، حسب قولها.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي