إنتاج ليبيا من النفط والغاز الطبيعي خلال نوفمبر 2023

23 ديسمبر، 2023 2:46 م
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ أكثر من 36 مليون برميل، خلال نوفمبر الماضي، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي أكثر من مليار متر مكعب.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط الخام، بلغ: 36.124 مليون برميل، بينما بلغ إنتاج المنتجات النفطية: 531.5 ألف طن.

وأضافت المؤسسة، أن إنتاج المنتجات البتروكيماوية، بلغ: 119 ألف طن، فيما بلغ إنتاج المكثفات: 209.4 ألف طن

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج الغاز الطبيعي، بلغ: 1.029 مليار متر مكعب.

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23 ديسمبر، 2023 2:46 م
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