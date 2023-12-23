إغلاق جسر الباكور الرابط بين توكرة والمرج لغرض الصيانة

أخبار ليبيا 24

أعلنت، وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية، اليوم السبت، أنها ستغلق جسر “الباكور” الرابط بين توكرة والمرج لغرض الصيانة.

وقالت الحكومة، إنّه تقرر إغلاق جسر “الباكور” أمام حركة السيارات لغرض الصيانة اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وأضافت، أنّه سيتم تحويل مسار السيارات والشاحنات عبر طرق بديلة، موضحة بواسطة لوحات استرشادية كل على حدة. وجسر “الباكور” هو عبارة عن ممر حيوي صغير يربط بين الطريق الساحلي لسهل بنغازي والجبل الأخضر.

ويعاني الجسر، الذي يشهد حركة مرورية مستمرة للسيارات والشاحنات، من التهالك ويحتاج لصيانة.