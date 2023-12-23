أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الغربي.

والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14- 20)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15–21)مْ.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق ما بين (13–19)مْ.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى مغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–21)مْ.