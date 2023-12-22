نورلاند: جاهزون لتقديم المساعدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، إن بلاده إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي، وغيرهم، جاهزون لتقديم المساعدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا.

جاء ذلك بعد لقائه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، رفقة جورجيت غانيون من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والقائم بالأعمال في السفارة، جيريمي برنت.

وقال السفير نورلاند: “سعيد بمتابعة النقاش حول إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق التي تعرضت للدمار بسبب الفيضانات في سبتمبر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الكبير وجورجيت غانيون من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أنا والقائم بالأعمال برنت”.

وأضاف: “نشعر بالتشجيع من الجهود المبذولة لضمان صرف أموال إعادة الإعمار بطريقة منسقة وشفافة وفعالة لتلبية احتياجات سكان درنة والمجتمعات المتضررة الأخرى. نحن، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي، وغيرهم، جاهزون لتقديم المساعدة”.