ميناء الحريقة يستلم 210 ألف برميل من إنتاج حقلي مسلة والسرير

22 ديسمبر، 2023 10:52 ص
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أخبار ليبيا 24

بلغ حجم إنتاج حقلي مسلة والسرير المستلم يوم الخميس من قبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق 210 ألف برميل، وفق ما صرح به مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا 24.

وتضخ، شركة الخليج العربي للنفط، جزءا من إنتاج حقليها (مسلة والسرير) إلى ميناء الحريقة النفطي الوحيد في أقصى شرق ليبيا، عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

ويعمل الميناء على تصدير نحو ستة ملايين برميل من الخام شهريا. وأوضح المصدر، أن حجم صادرات الميناء بلغت خلال شهر ديسمبر الجاري نحو أربعة ملايين برميل.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة في شهر نوفمبر الماضي سبعة ملايين برميل معظمها صدّرت إلى الصين.

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22 ديسمبر، 2023 10:52 ص
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