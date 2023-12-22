مقتل 23 شخصا على الأقل في انفجار مستودع للنفط في غينيا

22 ديسمبر، 2023 11:34 ص
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أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الغينية، في بيان، الخميس، إن عدد القتلى جراء انفجار وحريق في محطة نفط في كوناكري، عاصمة غينيا، ارتفع إلى 23 شخصا من 13 في وقت سابق، كما ارتفع عدد المصابين إلى 241 من 178.

وقال البيان، إنه لم يتم بعد التعرف على هوية 10 رفات، مضيفا أن الحكومة تلقت تقارير عن أن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأثار الانفجار، الذي وقع في مرفأ النفط الرئيسي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والذي يتعامل مع واردات الوقود، مخاوف من نقص النفط.

وقالت الحكومة، إن توزيع البنزين مستمر في جميع أنحاء البلاد.

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22 ديسمبر، 2023 11:34 ص
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