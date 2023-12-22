لبنان: ملتزمون بالقرارات الدولية بشرط انسحاب إسرائيل من أراضينا

22 ديسمبر، 2023 9:10 م
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده مستعدة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالحدود الجنوبية شرط التزام إسرائيل وانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة.

كلام ميقاتي جاء في مؤتمر صحفي الجمعة، عقب زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مقره بمنطقة بكركي شمال العاصمة بيروت لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد.

وقال ميقاتي: “تحدثنا خلال اللقاء عن الوضع في الجنوب (يشهد مواجهات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر) وشرحت لغبطته ما يحصل”.

وأضاف: “أكدت له أن الحل موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية من “اتفاقية الهدنة” بين لبنان والعدو الاسرائيلي والقرار 1701 وكل القرارات الدولية”.

وأضاف: “نحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي المحتلة”.

22 ديسمبر، 2023 9:10 م
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