طبرق..أب يعفو عن قاتل ابنه بعد 8 سنوات ويسمح له بالعودة إلى بيته 

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة طبرق أقصى شرق ليبيا حادثة عفو جديدة حيث عفا أب عن قاتل ابنه بعد 8 سنوات من الحادثة ويسمح له بالعودة إلى بيته.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر من عام 2015 إلى شاب يطعن صديقه في صدره ويسعفه إلى مركز طبرق الطبي ولكن القدر كان أسرع ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة.

وكان والد المجني عليه متواجد في المستشفى حيث هرع إليه الجاني وقال له أنا قتلت ابنك فافعل بي ماشئت.

كانت ردت اب المجني عليه فهد عبدالعاطي حفيظ العوامي البالغ من العمر 19 عام سريعة جدا بأن طلب من الشرطة نقل الجاني إلى مركز الشرطة ولم يفكر بأخذ ثأر ابنه في تلك اللحظة.

تسارعت الأحداث وتدخلت القبائل كما هو متعارف عليه بمنطقة طبرق للوصول إلى حل يرضي الجميع، وتم إبعاد الجاني إلى ما بعد مدينة البيضاء وعدم الدخول إلى طبرق.

ولم تتوقف الأحداث إلى هذا الحد فقد شهدت مدينة طبرق مساء أمس العفو الكامل من قبل قبيلة العوامة إلى قبيلة الشواعر أهل الجاني والتنازل في اجتماع كبير.

حيث أعلنت عائلة المجني عليه العفو بدون شرط على الجاني والسماح له بالعودة إلى بيته وأسرته بمدينة طبرق.