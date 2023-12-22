شركة الواحة للنفط تعلن البدء في عمليات الحفر للبئر الاستكشافي (T1-31) 

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أعلنت شركة الواحة للنفط البدء في عمليات الحفر للبئر الاستكشافي (T1-31) في منطقة الامتياز (31).

وأضافت الشركة، أن عمليات الحفر بدأت بدعم من الملاك المؤسسة الوطنية للنفط وتوتال إنرجيز، و كنوكو فيبلس.

وأوضحت الشركة أن هذا البئر الاستكشافي الواعد سيستهدف إنتاج كميات مجزية من هذه المنطقة حسب الدراسات التي أجرتها الواحة بالتعاون مع شركة توتال إنرجيز.

وأفادت أنه سيتم حفر البئر على عمق حوالي 9000 قدم وسيتيح إنجاز اختبارات أخرى تنفيذاً وبالتوازي مع مخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج إلى 2 ميلون برميل نفط في اليوم.