روسيا تبدي استعدادها تزويد تونس بالحبوب

22 ديسمبر، 2023 1:29 ص
0 0

 

أخبار ليبيا 24

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد بلادهِ تسليم تونس كميات إضافية من الحبوب.

وقال لافروف: «بلادي مستعدة لتقديم كميات إضافية من الحبوب للدولة الأفريقية التي سيكون عليها أن تستورد كل حاجاتها تقريبًا هذا العام بسبب الجفاف الشديد» حسب قوله.

وأضاف.. لافروف خلال اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد: «ثمة اهتمام بزيادة كميات حبوبنا، نحن مستعدون للقيام بذلك» حسب قوله.

وفي وقتٍ سابق. وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم إلى تونس، بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار؛ لبحث التعاون المشترك.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية: تأتي هذه الزيارة لتكثيف المشاورات السياسية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

22 ديسمبر، 2023 1:29 ص
0 0

المزيد من الأخبار

المنفي والكبير يبحثان الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024

22 ديسمبر، 2023 12:44 ص

إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 36 مليون برميل خلال شهر نوفمبر

22 ديسمبر، 2023 12:01 ص

الدبيبة يؤكد لنورلاند دعم حكومته إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية

21 ديسمبر، 2023 11:33 م

ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق إلى الصين

21 ديسمبر، 2023 10:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى