روسيا تبدي استعدادها تزويد تونس بالحبوب

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أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد بلادهِ تسليم تونس كميات إضافية من الحبوب.

وقال لافروف: «بلادي مستعدة لتقديم كميات إضافية من الحبوب للدولة الأفريقية التي سيكون عليها أن تستورد كل حاجاتها تقريبًا هذا العام بسبب الجفاف الشديد» حسب قوله.

وأضاف.. لافروف خلال اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد: «ثمة اهتمام بزيادة كميات حبوبنا، نحن مستعدون للقيام بذلك» حسب قوله.

وفي وقتٍ سابق. وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم إلى تونس، بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار؛ لبحث التعاون المشترك.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية: تأتي هذه الزيارة لتكثيف المشاورات السياسية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.