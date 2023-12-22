رصاصة عشوائية تصيب فتاة في بنغازي

22 ديسمبر، 2023 9:15 م
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 أخبار ليبيا 24

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابة أصيبت بطلق ناري أثناء تواجدها في فناء منزلها بمنطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

وأصيبت الشابة مباركة عثمان هدية الحضيري (18 عاماً) ، في الركبة اليمنى، وهي الآن تتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بقسم النساء، وحالتها الصحية مستقرة.

وأوضح والد الشابة المصابة، أن العيار الناري غير معروف المصدر، مرجحاً أن يكون مناسبة اجتماعية بعيدة عن منزلهم.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية، تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعة منذ سقوط النظام السابق، ما ادى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

22 ديسمبر، 2023 9:15 م
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