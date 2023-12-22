رئيس جنوب أفريقيا يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

أخبار ليبيا 24

هنأ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ72 التي تحل في 24 ديسمبر الجاري.

وأكد وسيريل رامافوزا في برقية التهنئة حرص جنوب أفريقيا على توطيد العلاقات الثنائية مع ليبيا

وأكد سيريل رامافوزا حرص جنوب أفريقيا على توطيد العلاقات الثنائية مع ليبيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تعزيز روابط الصداقة، وفق ما نشر المجلس الرئاسي.

كما تلقى المنفي برقيات تهنئة مماثلة من رؤساء: الولايات المتحدة جو بايدن، ومصر عبدالفتاح السيسي، وتركيا رجب طيب إردوغان، وملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة، لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وتحتفل ليبيا، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى 72 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وأعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، في عام 1951 من شرفة قصر المنار ببنغازي استقلال ليبيا.