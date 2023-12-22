“حزب الله” يستهدف جنودا إسرائيليين قبالة حدود لبنان الجنوبية

22 ديسمبر، 2023 9:14 م
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أعلن “حزب الله”، الجمعة، استهداف جنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان الجنوبية، وتحقيق “إصابات مؤكدة”.

وقال الحزب في بيان إنه “استهدف قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة قبالة بلدة كفر كلا جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولفت في بيان آخر إلى أن مقاتليه “استهدفوا تجمّعا لضباط وجنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، ‏وأوقعوا فيهم إصابات مؤكّدة”.

وحتى الساعة 13:40 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على بيان “حزب الله”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحزب استهداف “ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة”.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

22 ديسمبر، 2023 9:14 م
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