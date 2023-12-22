بمناسبة عيد الاستقلال.. المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد على وحدة قطاع النفط في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت، المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، على وحدة قطاع النفط في ليبيا، وذلك بمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا.

وقدّم، مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للشعب الليبي والعاملين بقطاع النفط كافة، بالتهنئة بالذكرى التي ستحل يوم الأحد القادم. ويبلغ إنتاج النفط الخام مليون و219 ألف برميل يوميًا.

والمؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة تملكها الدولة الليبية وهي تابعة لوزارة النفط والغاز، وتأسست في العام 1970، لتحل محل المؤسسة الليبية العامة للبترول والتي انشئت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968 1968.

وتمتلك، المؤسسة الوطنية للنفط، بالكامل شركات تقوم بالاستكشاف والتطوير والإنتاج للنفط والغاز، إضافة إلى شركات التسويق الداخلي والخارجي.

كما ترتبط بعقود مشاركة مع شركات عالمية مختصة في تلك المجالات، وقد تطورت تلك العقود إلى أن وصلت إلى اتفاقيات استكشاف وانتاج وفق التطور العالمي لصناعة النفط والغاز.

كما تمتلك المؤسسة مجموعة من الشركات لتكرير وتصنيع النفط والغاز الطبيعي التي تدير عدة مصافي، أهمها مصفاة رأس لأنوف ومصفاة الزاوية، ومجموعة من المصانع، التي تنتج الامونيا واليوريا والميثانول بمجمع البريقة البتروكيماوي، والذي يشمل أيضا مصنعا لتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مصنع الايثيلين ومصنع البولي ايثيلين مرتفع ومنخفض الكثافة بمجمع راس لانوف.