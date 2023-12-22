بايدن يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الجمعة، برقية تهنئة من الرئيس الأميركي جو بايدن لمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا.

وتمنى بايدن، في برقيته، التقدم والرفعة والازدهار والسلام للشعب الليبي، وفق بيان المجلس الرئاس.

وكان قد تلقى المنفي برقيات تهنئة مماثلة من الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، وملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة، لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وتحتفل ليبيا، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى 72 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وأعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، في عام 1951 من شرفة قصر المنار ببنغازي استقلال ليبيا.