النائب العام يأمر بإخلاء 42 منزلا لأسر غادرت بنغازي وضبط 33 متهما بالتعدي عليها 

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أكد مكتب النائب العام إصدار أوامر بإخلاء 42 منزلا لأسر غادرت مدينة بنغازي وضبط 33 متهما بالتعدي عليها.

وأوضح المكتب أنه أن النائب العام الصديق وجه بتحقيق الشكاوى المرفوعة إلى مكتبه؛ بشأن واقعات غزو الأملاك العقارية وكذلك الشكاوى المقدمة إلى مسؤولي اللواء (106) – مجحفل.

وأضاف المكتب أن نيابة النظام العام اضطلعت بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المضرورين؛ فَبَدا تعد، أوجب إصدار قرارات إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق.

وذكر مكتب النائب العام أن الضابطة القضائية بادرت إلى إخلاء اثنين وأربعين عقاراً؛ وتوجيه الضابطة القضائية بضبط وإحضار ثلاثة وثلاثين متهماً بارتكاب فعل الغزو.