المنفي والكبير يبحثان الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تحديد آلية تنسيق أعمال اللجنة المالية العليا وجهود توحيد المصرف المركزي بشأن الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024، بالتعاون مع اللجنة المالية بمجلس النواب.

وتطرق اللقاء إلى سُبل إعادة إعمار مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية دانيال بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة والأمم المتحدة، وفق بيان مقتضب صادر عن المجلس الرئاسي لم يضف مزيد التفاصيل.

والأربعاء، التقى الكبير مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني لبحث الأوضاع المالية مع قرب انتهاء السنة الحالية، ومناقشة آلية إعداد موازنة العام 2024 بالتعاون بين الأطراف ذات العلاقة.