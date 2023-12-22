الصراع السوداني يجبر 7 ملايين شخص على النزوح

22 ديسمبر، 2023 1:31 ص
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A Sudanese woman who fled the conflict in Sudan's Darfur region, cooks as she sits with others beside their makeshift shelters in Adre, Chad July 19, 2023. REUTERS/Zohra Bensemra

 

أخبار ليبيا 24

كشفت الأمم المتحدة أن الصراع السوداني منذ أبريل الماضي أدى إلى نزوح 7.1 مليون شخص.

ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، وصف الأمر بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم» مضيفًا أن الصراعات الأخيرة أرغمت 300 ألف شخص على الفرار، حسب قوله.

بدوره دعا في وقتٍ سابق، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف القتال.

وأعرب فكي، في بيان خطي، عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في السودان بعد امتداد القتال بين الجيش وقواتالدعم السريع إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد، وتجدد الهجمات على مخيم أبو شوك للنازحين فيشمال دارفور.

22 ديسمبر، 2023 1:31 ص
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