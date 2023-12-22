الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية تتابع أوضاع النازحين والمهجرين من المنطقة الغربية 

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تابع وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية المبروك غيث مستجدات استقبال النازحين والمهجرين من المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية.

واستعرض غيث خلال زيارته فريق عمل اللجنة العليا لمتابعة أوضاع النازحين والمهجرين بمقرها بفرع الشؤون الاجتماعية بنغازي آلية عمل اللجنة على التدقيق في البيانات.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة للبدء في صرف بدل الإيجار.

وعقـد غيث الاجتماع الثاني للجنة للاطلاع على ملاحظات اللجنة المكلفة وبحث كافة الجوانب المتعلقة بمعالجة المشاكل العالقة الخاصة بالأسر المسجلة في المنظومة المعدة مسبقاً من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد على أهمية الزيارات الميدانية للأخصائيين الاجتماعيين لإجراء بحث اجتماعي شـامل للأسر المسجلة لتسهيل عملية مطابقة البيانات حتى تتمكن اللجنة من صرف بدل الإيجار لمستحقيها.