الحكومة الليبية تتفقد أملاك الدولة والمنازل المتضررة في درنة

أخبار ليبيا 24

أجرى وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية، أبوبكر الزوي، رفقة رئيس قسم العقارات بمكتب أملاك الدولة بمدينة درنة السيد إيهاب العروية ؛ جولة ميدانية تفقدية للمنازل المتضررة من إعصار دانيال.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة، أسامة حماد بضرورة مواصلة دعم المواطنين وتقييم أضرارهم وتخفيف وطأة الكارثة عليهم، وفق بيان الحكومة.

وقام رئيس قسم العقارات بمكتب أملاك الدولة باطلاع وكيل عام الوزارة على أملاك الدولة المتضررة التي تحتاج إلى عمليات الصيانة والتأهيل.

وأوضحت الحكومة أن الجولات ستكون مستمرة من أجل تقييم الأضرار وإعداد محضر وصفي للمساكن المدمرة بشكل كامل، وإعداد قوائم دقيقة لها، بما يضمن تيسير النظر في الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات، والتحديد الدقيق للمستهدفين بالدعم.