الأهلي المصري يفوز ببرونزية مونديال الأندية

حقق فريق النادي الأهلى المصري فوزا غاليا على منافسه الياباني أوراوا، حيث تغلب الفريق الأحمر اليومالجمعة، بأربعة أهداف مقابل هدفين للفريق الياباني، الذي مثل آسيا في البطولة.

وبهذه النتيجة يحصل الأهلى المصري ممثل إفريقيا في البطولة على الميدالية البرونزية الرابعة في مسيرته بهذهالبطولة، حيث سبق وفاز بثلاث نسخ سابقة في أعوام ” 2006 و2020 و2021″ كأكثر الفرق المتوجة بها، يليهمونتيري المكسيكي الذي توج به في مرتين في نسختي 2012، و2019.

وشهدت المباراة أداءا حماسيا من الفريقين، حيث سجل الأهلي المصري هدفين في البداية، وكاد الفريق اليابانيأن يعود للمباراة بعد تعادله في بداية الشوط الثاني، إلا أن الأهلى سجل الثالث، وختم اللاعب التونسي “عليمعلول” المباراة بهدف رابع في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه المركز الثالث في البطولة التي تقام في مدينة جدةبالمملكة العربية السعودية.

وأدارت المبارة الحكمة الأمريكية “توري بينسو”، لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية، حيث سبقوأدارت الأمريكية” توري بينسو” المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتيالنيوزيلاندي.