استمرار الأجواء الباردة والممطرة على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

مازالت الأجواء الباردة والممطرة مستمرة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، إذ السحب الممطرة تتكاثر من حين لآخر مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة ليلا.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ فإن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 و20 درجة مئوية.

وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى ما دون (03) بالمئة على مناطق الجنوب الغربي، مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.

ومازالت السحب الممطرة تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة تكون أفضل لسقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي وتكون جيدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى مرتفعات الجبل الأخضر.

وتتسبب الأمطار في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وذكر المركز، أن فاعلية السحب الممطرة تقل بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، وأن من المتوقع استقرار الأجواء تدريجيا بداية الأسبوع القادم، ثم تشمل مناطق الشمال الشرقي منتصف الأسبوع نتيجة لتمركز مرتفع جوي وسط ليبيا.