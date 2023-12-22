إسرائيل: إصابة 784 ضابطا وجنديا منذ بدء العملية البرية بغزة

تشير إحصاءات الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 784 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

واستنادا إلى المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش التي اطلعت عليها الأناضول فإن من بين الجرحى 179 إصاباتهم خطيرة و302 متوسطة و303 طفيفة.

كما لفت الموقع إلى مقتل 139 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب البرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه بالإجمال ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر قتل 471 ضابطا وجنديا.

كما ذكر إنه منذ بداية الحرب أصيب 1952 ضابطا وجنديا إسرائيليا، مشيرا أن من بينهم 311 إصاباتهم خطيرة و548 متوسطة و1093 طفيفة.​​​​​​​