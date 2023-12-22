أنغولا تعلن مغادرة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك

أخبار ليبيا 24

أعلنت أنغولا، الخميس، أنها ستغادر منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك)، قائلة إن المنظمة لم تعد تخدم مصالحها.

وقال، وزير النفط الأنغولي، ديامانتينو أزيفيدو، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول، لم تعد تخدم مصالح البلاد.

وتنتج أنغولا، التي انضمت إلى أوبك عام 2007، نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميا، مقارنة بـ 28 مليون برميل يوميا للمجموعة بأكملها.

وبخروج أنغولا، أصبح عدد أعضاء أوبك 12 عضوا، وسيبلغ إنتاج النفط الخام نحو 27 مليون برميل يوميا، أي نحو 27% من سوق النفط العالمية البالغة 102 مليون برميل يوميا.

وخروج أنغولا من شأنه أن يقلل من حصة أوبك في السوق العالمية، والتي بلغت 34% في عام 2010.

وبعد خروجها تنضم أنغولا إلى المنتجين متوسطي الحجم الآخرين مثل الإكوادور وقطر، الذين انسحبوا من أوبك في العقد الماضي.

ونقل عن أزيفيدو قوله في بيان رئاسي: “نشعر أن أنغولا لا تكسب حاليا شيئا من البقاء في المنظمة ودفاعا عن مصالحها قررت المغادرة”.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بما يصل إلى 2.4٪ يوم الخميس؛ حيث قال المحللون إن المغادرة تثير تساؤلات حول وحدة أوبك وأوبك +، المجموعة الأوسع التي تضم روسيا وحلفاء آخرين في أوبك.

وتنفذ أوبك + جولة جديدة من تخفيضات إنتاج النفط اعتبارًا من يناير لمحاولة تعزيز السوق. ويأتي إعلان رحيل أنغولا في أعقاب احتجاجها على قرار أوبك + خفض حصتها الإنتاجية لعام 2024.

وساعد الخلاف في تأخير اجتماع السياسة الأخير لأوبك + في نوفمبر واتفاقها على قيود الإنتاج الجديدة.