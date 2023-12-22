أمن مسلاتة: العثور على أسلحة وذخائر كانت مخبأة داخل إحدى المغارات الجبلية 

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أعلنت مديرية أمن مسلاتة العثور على عدد من الأسلحة والذخائر كانت مخبأة داخل إحدى المغارات الجبلية في المنطقة.

وأضافت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن مسلاتة تمكنت من العثور على الأسلحة بعد إبلاغ النيابة العامة.

وأشارت مديرية امن مسلاتة إلى أن فريقًا أمنيًا توجه إلى عين المكان وصادر الأسلحة والذخائر.

وأكدت المديرية أنه تم فتح محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص ولازال البحث جارٍ لمعرفة مصدرها.