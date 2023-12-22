أمن بنغازي: التحريات تضبط شخصًا سرق 25 ألف من سيارة مواطن 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة بالمُديرية نجح في ضبط شخص قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 25 ألف دينار من مركبة مواطن.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد مجهول قام بسرقة المبلغ المالي المذكور من مركبته بمنطقة حي السلام.

وأشارت المديرية إلى أن رئيس قسم التحريات العامة عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وذكرت مديرية الأمن أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات وعند وصولهم تم جمع المعلومات ومراجعة أغلب كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة.

ولفتت المديرية إلى أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل لتحديد هوية الشخص المطلوب وتحديد محل سكنه بمنطقة اللثامة.

وأفادت أنه تم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة اللثامة وضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.أ.ع واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.