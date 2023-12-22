أسعار النفط ترتفع لواحد في المئة

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة، اليوم الجمعة، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 80.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 74.70 دولارا للبرميل.

كما ارتفع كلا العقدين بنسبة تزيد عن 4% للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.

وتتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات السفن، التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية المسلحة لدعم الفلسطينيين، مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تمر بها حوالي 12٪ من التجارة العالمية.