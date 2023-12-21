معدل النمو المصري يتراجع بشكل طفيف

أخبار ليبيا 24

سجل معدل النمو المصري تباطؤًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب بيانات المركزي المصري: سجل معدل النمو 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.9% في الربع الأول من ذات العام.

كما بلغ عجز الميزان التجاري المصري بنحو 10.3% خلال سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ على أساس سنوي ليصل إلى 3.14 مليار دولار

ويف سياقٍ ذي صلة.. قفز العجز الكلي للميزانية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يرجع هذا التضخم إلى ضغط زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي وفقًا لبيانات الوزارة.