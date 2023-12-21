مصر تسعى لإنشاء 132 جامعة بتكلفة تصل إلى 8 $ دولار

21 ديسمبر، 2023 9:32 م
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The Nile river runs through central in Cairo, Egypt, Wednesday, May 25, 2022. Egypt, Ethiopia, and Sudan have engaged in years long talks to resolve their dispute over a giant hydroelectric dam Ethiopia is building on the Blue Nile, the main tributary of the Nile River. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

 

أخبار ليبيا 24

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أن بلادها تسعى إلى إنشاء 132 جامعة، بإضافة عدد 40 جامعة إلى العدد الحالي بتكلفة 8 مليارات دولار مع حلول العام 2023.

كما أشارت الوزيرة المصرية إلى الفرص الاستثمارية المتاحة لهذا الشأت تقدر قيمتها بـ 150 مليار جنيه، حسب تصريحاتها.

وفي الأثناء.. وفيما سبق… وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتنويع الاقتصاد.

وبحسب بيان البنك الأفريقي، «في مواجهة صدمات خارجية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) والصراع الروسي – الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته. وبعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر» بحسب البنك.

21 ديسمبر، 2023 9:32 م
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