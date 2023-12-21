مسلح يقتل 15 شخصًا على الأقل في إطلاق نار بجامعة براغ التشيكية

أخبار ليبيا 24

قتل مسلح ما لا يقل عن 15 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 24 آخرين في إحدى جامعات براغ، اليوم الخميس، قبل أن يتم “القضاء عليه”، بحسب الشرطة وخدمات الطوارئ في براغ، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي على الإطلاق في تشيكيا.

وردت الشرطة التشيكية على إطلاق النار على مبنى كلية الآداب بجامعة تشارلز في ميدان جان بالاش بعد الساعة الثالثة مساءً بقليل.

وقالت الشرطة إن والد مطلق النار، وهو طالب في الكلية، عثر عليه ميتا في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقال عمدة براغ بوهوسلاف سفوبودا للتلفزيون التشيكي: “كنا نظن دائما أن هذا أمر لا يعنينا. والآن اتضح للأسف أن عالمنا يتغير أيضا وأن مشكلة مطلق النار الفردي تظهر هنا أيضا”.

وأغلقت الشرطة الساحة والمنطقة المجاورة للمبنى الواقع في جزء مزدحم من المدينة به شارع شعبي يقود السياح إلى ساحة البلدة القديمة.