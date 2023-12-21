مأسأة جديدة.. “اليونيسف تكشف عن فقدان 19 ألف طفل فلسطيني ذويهم في غزة أثناء النزوح

أخبار ليبيا 2 – متابعات

كشف عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، عن فقدان نحو 19 ألف طفل ذويهم في غزة أثناء النزوح؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح عمار، في تصريحات، أن هذه الأعداد الهائلة تتطلب جهودا جبارة لحمايتهم ولم شملهم مع ذويهم في حال كانوا لا يزالون على قيد الحياة، مؤكدا أن “اليونيسف” تقدم الدعم للأطفال الذين فقدوا ذويهم؛ لأن هذه المهمة تقبع في صميم أساسياتها ومهامها، على الرغم من كل التعقيدات في الميدان.

ولفت إلى أن العاملين في المنظمة يقومون بالتعرف على الأطفال الذين يصلون إلى المستشفيات للبحث عن أقاربهم، معربا عن قلقه إزاء ما وصفه بالوضع الكارثي في غزة، وانعكاسه المباشر على أطفال القطاع.

وذكر المتحدث الإقليمي باسم “اليونيسف” أن المنظمة الأممية كانت أول من “دق ناقوس الخطر” وحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة، وأول من قال: إن القطاع أصبح مقبرة للأطفال، وقام أمينها العام بتفعيل المادة 99؛ بغية التوصل إلى حل ينهي الحرب، مشددا على وجود مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بالضغط من أجل وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية اللازمة لإنعاش حياة المدنيين الفلسطينيين.

كما نوه عمار إلى أن الأمم المتحدة تتواصل مع مختلف الجهات للتوصل إلى حلول فورية، موضحا أن “اليونيسف” تعمل جاهدة لتوزيع المساعدات، كالوقود والمياه الصالحة للشرب ومواد النظافة الشخصية وغيرها، إلا أن أعداد المساعدات التي تصل إلى القطاع غير كافية، وفي حال كانت كافية فإن القصف العنيف يمنع وصولها إلى مناطق عدة.

ولليوم الـ 76 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه غير المسبوق على قطاع غزة، تاركا وراءه مجازر ودمارا هائلين، دون أن تتمكن الأسرة الدولية من توفير الحماية للسكان.