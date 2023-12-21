كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة بإحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24

رحّبت، كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، بتأكيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، على جهوزية الإطار القانوني والفني، لإجراء الانتخابات كما نص عليه الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وثمّنت الكتلة، في بيان لها تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إشارة المبعوث الأممي إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة تسير بالبلد نحو الانتخابات على قاعدة التوافق.

ودعت الكتلة، المجتمع الدولي، لاحترام خيارات الليبيين، وما ينتج عنها، تجنبا لما حدث في السنوات السابقة من انقسام وتعطيل للمشهد السياسي.

وأكد البيان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، وعلى وجوب اضطلاع مجلسي النواب والدولة، بمسؤوليتهما والتشاور حول الحكومة، كما نصت عليه خارطة الطريق والإعلان الدستوري وتعديلاته.