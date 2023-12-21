قزيط: باتيلي ليس لديه موقف واضح ومواقفه ما زالت ضبابية 

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة ابو القاسم قزيط، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ليس لديه موقف واضح ومواقفه ما زالت ضبابية.

وأوضاف قزيط في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، :”أن باتيلي قال كل شيء في إحاطته، أرضى الجميع وأغضب الجميع، وقال كل ما يريده الجميع وما لا يريده الجميع، والمحصلة لا شيء، فلا يوجد موقف واضح لديه ولا اتجاه واضح”.

وتابع عضو المجلس :”لموقف الأكثر وضوحاً كان للدول الداعمة، التي تتكلم عن ضرورة وجود حكومة تفضي إلى الانتخابات، بالرغم من أنها لم تدخل في تفاصيل القوانين ولكنها تكلمت عن ضرورة وجود حكومة”.

وواصل قزيط في تصريحه :”هذا كان واضحًا في موقف الولايات المتحدة بشكل خاص، وأعتقد معظم الدول قريبة من هذا الموقف”.

واستطرد عضو المجلس :”أما باتيلي مواقف ما زالت ضبابية والمحصلة لا يوجد اتجاه واضح وهو في مفترق طرق يحسب كل الخيارات”.