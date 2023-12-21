عثمان عبد الجليل يناقش مقترح التخلص الآمن من المخلفات الطبية

التقى وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل” اليوم الخميس بديوان الوزارة بعدد من أعضاء هيئةالتدريس بكليات الصيدلة والهندسة والصحة العامة بجامعة بنغازي بحضور مدير إدارة الصيدلة والمعداتوالمستلزمات الطبية بالوزارة “عبد السلام عقيلة” ورئيسة قسم المخلفات الطبية بالوزارة “نهى المقرحي” وممثلالأكاديمية العربية الألمانية الشبابية للعلوم التطبيقية والإنسانية “عبد الحميد الحاسي”.

وتركز اللقاء على مناقشة مقترح التخلص الآمن من المخلفات الطبية والذي تم إعداده من مديري إدارات الوزارةالمعنية بملف المخلفات الطبية بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والهندسة والصحة العامة بجامعةبنغازي.

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء على أهمية المقترح وشدد على ضرورة تطوير أقسام المخلفات الطبية في كلالمستشفيات والمراكز الطبية ورفع كفاءة العاملين بها من خلال دورات تدريبية متقدمة للوصول إلى التخلص الأمنمن المخلفات الطبية في كل المستشفيات والمراكز الطبية.