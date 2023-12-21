“سامية عبدالعزيز العرامي” أول ليبية تتقلد رتبة لواء في الشرطة

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رقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، العميد سامية عبدالعزيز العرامي، إلى رتبة لواء، لتكون أول عنصر نسائي بهيئة الشرطة يرقى إلى هذه الرتبة في ليبيا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المرأة في المجال الشرطي.

وأعلن مركز تدريب الشرطة النسائية التابع للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية مطلع الشهر الجاري، فتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون الشرطة.

ومطلع نوفمبر الماضي نوهت وزارة الداخلية إلى أنها تستعد للبدء في حملة إعلامية بهدف تشجيع المرأة الليبية على العمل في هيئة الشرطة بشكل أكثر فعالية.