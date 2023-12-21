رسو ناقلة بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا

21 ديسمبر، 2023 6:07 م
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أخبار ليبيا 24-خاص

رست، اليوم الخميس، ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وهذه رابع ناقلة ترسوا في ميناء الحريقة التابع لشركة الخليج العربي للنفط، هذا الشهر.

وكانت أول ناقلة ترسوا برصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق، هذا الشهر، قد رست يوم 05 ديسمبر، وشحنت مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

وقبل يومين استقبل الميناء الذي يتم عن طريقه تصدير بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير، قد صدّر مليون برميل إلى إيطاليا.

وتبلغ صادرات ميناء الحريقة النفطي نحو 06 ملايين برميل في الشهر.

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21 ديسمبر، 2023 6:07 م
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