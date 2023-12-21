خلال أخر تعاملات.. النفط يتراجع والذهب يرتفع في الأسواق العالمية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تراجعت أسعار النفط، اليوم، وتتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام إذ طغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على القلق حيال اضطرابات التجارة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 79.48 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا عند 74 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولار.. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولار.

واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في شهر نوفمبر الماضي، إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.73 دولار.