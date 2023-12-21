حكومة الوحدة تعلن الأحد عطلة رسمية في ليبيا بمناسبة عيد الاستقلال

أخبار ليبيا 24

أعلنت، حكومة الوحدة، أن يوم الأحد المقبل عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وينص قرار رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على أن يراعى في ذلك العمل بالمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها خلال العطلة في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

وكان الدبيبة قد وجّه كل الوزارات والمؤسسات والبلديات والأجهزة بكافة أنواعها والمواطنين، بإظهار اعتزازهم براية الوطن ورفعها فوق كل المباني والمؤسسات وتزيين الشوارع بها.

ويوم الأحد القادم تحل الذكرى الـ72 لإعلان استقلال ليبيا والذي يحتقل يوم 24 ديسمبر من كل عام.

ودعا الدبيبة إلى عدم التوسع في مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى، وأن يكون إحياؤها مراعيا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية وغزة خصوصا.