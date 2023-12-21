حزب الله يستهدف عدة مواقع عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل

قال “حزب الله” اللبناني، الخميس، إنه استهدف بصواريخ الكاتيوشا وصواريخ حارقة ومسيرات انقضاضية، مواقع عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل، “ردا على استهداف منازل ومدنيين” جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه استهدفوا مستوطنتي “دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.

وجدد الحزب تأكيده أن “المقاومة لن تتهاون إطلاقاً بالمسّ ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا‏، وستردّ على أي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة”.‏

وفي بيان ثانٍ، أشار إلى أن عناصره “استهدفوا مراكز ‏تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏وحققوا فيها إصابات مباشرة”.‏

وذكر في بيان ثالث، أنه شن هجومًا جوياً ‏بثلاث مسيرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمّعات ‏العدو (الجيش الإسرائيلي) المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابت أهدافها ‏بدقة وتم تدميرها”.‏

وفي بيان رابع، أعلن الحزب أن عناصره “استهدفوا ‏نقطة الجرداح العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة”، دون تفاصيل إضافية.

وكان الحزب قال في بيان سابق إنه قصف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـِ “صليّة صواريخ كاتيوشا ردًّا على استهداف إسرائيل لمدنيين”.