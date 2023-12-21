جنايات طرابلس تحكم بالمؤبد ضد مدان انضم إلى جماعة تنظيم الدولة 

21 ديسمبر، 2023 11:09 ص
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أخبارليبيا24 

قضت محكمة الجنايات في طرابلس بالسجن المؤبد ضد مدان بفعل الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي؛ وقانون العقوبات. 

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام متهم إلى جماعة تنظيم الدولة؛ وما تعلق بها من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي. 

وأضاف المكتب أن المدان اعتمد العنف والعمل المسلح في مدينة درنة وما جاورها، طريقاً يمكن التنظيم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد. 

واكد مكتب النائب العام أن المدان اعتمد كذلك حجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها.  

وأفاد أنه بفراغ محكمة جنايات- طرابلس من إجراءات تحقيق الواقعة؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهم؛ فأنزلت به عقوبة السجن المؤبد. 

21 ديسمبر، 2023 11:09 ص
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