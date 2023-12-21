بعد أكثر من عامين.. محكمة العدل الأوروبية تنتصر لإقامة بطولة “السوبر ليج”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أقرت محكمة العدل الأوروبية، بصحة إقامة بطولة “السوبر ليج” في أوروبا، وأدانت الاتحاد الدولي واليويفا لإعاقة تنظيم البطولة.

وفي أبريل 2021، قدم 12 ناديا، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري السوبر مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن هذه الخطة تم رفضها سريعا بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير.

وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريقا.

والآن لدى منظمو دوري السوبر خطة جديدة، بمشاركة من 60 إلى 80 فريقا من عدة أقسام.. ويبقى ريال مدريد، وبرشلونة الأحرص على إقامة دوري السوبر.

وهدد يويفا فرق دوري السوبر الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.

واعتبرت المحكمة اليوم أن الاتحاد الدولي “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا” قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة للبطولة، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.

وعلق بريند ريشارت الرئيس التنفيذي لبطولة السوبر ليج على هذا القرار: “اليوم هو يوم تاريخي لكرة القدم، وبطولة السوبر ليج في الطريق، وانتهى احتكار الاتحاد الأوروبي، فكرة القدم مجانية، والأندية لم تعد تخشى العقوبات، والآن يمكنها تحديد مستقبلها بنفسها”.