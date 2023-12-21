القبض على ثلاثة أشخاص في الجفارة بتهمة سرقة 4.5 مليون دينار ليبي من أحد المصارف

أخبار ليبيا 24

أعلنت، مديرية أمن الجفارة، اليوم الخميس، ضبط ثلاثة أشخاص متهمين باختلاس 4.5 مليون دينار ليبي من أحد المصارف التجارية.

وأوضحت المديرية، أن عملية القبض جاءت بعد ورود بلاغ إلى الكتيبة 55 مشاة، يفيد بوجود تشكيل عصابي قام باختلاس مبلغا كبيرا من أحد المصارف.

وأضافت، أنّه تمّ تشكيل فريق عمل من قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة وأعضاء من الكتيبة 55 مشاة للبحث والتحري حول المعلومات الواردة.

وقالت، إن بعد البحث والتحري، والتأكد من صحة المعلومة تم إعداد كمين محكم، والقبض على المتهمين الثلاثة. وأضافت، أنّه تمّ استرجاع ما يقارب مليونا دينار ليبي من القيمة المسروقة، واحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

ونشرت مديرية أمن الجفارة على حسابها في “فيسبوك” صور للمتهمين الثلاثة وبحوزتهم المبلغ المتبقي من الأموال المسروقة.