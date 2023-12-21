الشويهدي: لا علاقة للدبيبة بالقوانين الانتخابية واستغرب حوار المجتمع الدولي معه بالخصوص

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس “لجنة 6+6” المشتركة، عن مجلس النواب، جلال الشويهدي، بأنه لا علاقة لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، فيما يتعلق بصياغة القوانين الانتخابية، معبرًا عن استغرابه الشديد من جلوس المجتمع الدولي معه.

وقال الشويهدي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن “الدبيبة لا علاقة له بصياغة القوانين الانتخابية على الإطلاق، واستغرب جلوس المجتمع الدولي مع شخص مغتصب للسلطة مثله”.

وأضاف الشويهدي، أن ما يقوم به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، هو مجرد “عبث وعرقلة لإجراء الانتخابات”. واعتبر أن المجتمع الدولي يسعى لعرقلة كل ما ينتج عن إرادة الليبيين، كي يظل متحكمًا في إدارة الأزمة الليبية.

وقال الشويهدي: “الدبيبة أخبرني شخصيًا برغبته الاستمرار في الحكم لمدة 5 إلى 6 سنوات، وما يصرح به في الإعلام مخالف تمامًا لما يقوله في الغرف المظلمة.. إنهم يتعاملون مع شخص غريب وذو عقلية غريبة”.