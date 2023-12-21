الشعوب الأصيلة..الأمازيغ والتبو والطوارق يطالبون باتيلي إشراكهم في مبادرة الحوار السياسي 

أخبارليبيا24

طالبت مكونات الأمازيغ والتبو والطوارق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إشراكهم في مبادرة الحوار السياسي.

وأكدوا في بيان باسم “الشعوب الأصيلة في ليبيا” عقب الاجتماع التشاوري الأيام الماضية باتيلي لمراجعة مبادرته لحل الأزمة الليبية.

وشددوا في البيان على ضرورة أن تشمل المبادرة ممثلين فاعلين للشعوب الأصيلة بما يمنع تعميق الثغرات السياسية.

وأشاروا إلى أن لبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤوليات تلزمه حماية المدنيين والحفاظ على وحدة ليبيا وترابها، مؤكدين أن الوطن ليس غنيمة يتقاسمها أطراف الصراع.

وثمن البيان جهود البعثة الأممية ومجلس الأمن والدول الصديقة والشقيقة في سعيها لدعم الاستقرار والسلام على التراب الليبي.